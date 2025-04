CorSera: "Maignan sta meglio e vuole giocare già contro l’Atalanta. Corsa contro il tempo"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Maignan sta meglio e vuole giocare già contro l’Atalanta. Corsa contro il tempo". Il peggio per fortuna è alle spalle, il portiere francese sta bene dopo il trauma cranico di venerdì a Udine rimediato dopo un violento scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez. La testa non fa più male e per questo Mike vuole tornare subito a giocare.

Oggi Maignan tornerà ad allenarsi individualmente. Per riprendere il lavoro in gruppo, invece, dovrà aspettare ancora qualche giorno perchè il protocollo per casi che riguardano colpi alla testa dicono che un calciatore non può allenarsi insieme ai compagni e giocare partite ufficiali per sette giorni. Una decisione sul suo impiego contro l'Atalanta verrà preso solo all’ultimo e, trattandosi di un trauma cranico, verrà usata la massima cautela, ma c'è cauto ottimismo che il portiere rossonero possa essere tra i pali della porta milanista domenica sera a San Siro contro i bergamaschi.