CorSera: "Mano pesante di Rocchi: Di Bello sospeso per un mese. Paga gli errori e la recidiva"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Mano pesante di Rocchi: Di Bello sospeso per un mese. Paga gli errori e la recidiva". Non è piaciuta affatto ai vertici dell'AIA la direzione di gara di Lazio-Milan e per questo l'arbitro di Brindisi verrà fermato per un mese. Il problema non sono state le decisioni (corrette) prese in occasione del rigore non concesso ai biancocelesti (l’uscita di Maignan su Castellanos) o del secondo giallo a Pellegrini, ma la gestione complessiva della partita, scappatagli subito di mano e conclusasi con undici ammoniti e ben tre espulsi.

Lo stop di un mese è sicuramente severo, ma è dovuto anche al fatto che Di Bello era già stato fermato per quasi quaranta giorni a inizio stagione, quando non assegnò un rigore netto durante Juventus-Bologna per fallo solare di Iling su Ndoye a due passi dalla porta bianconera.