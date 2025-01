CorSera - Mercato Milan: pronto il rilancio per Gimenez fino a 35 milioni. Niente rinforzo a centrocampo?

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato invernale e in via Aldo Rossi sono al lavoro su un obiettivo ben preciso, cioè Santiago Gimenez del Feyenoord. Come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola stamattina, il Milan è pronto a rilanciare dopo il primo no degli olandese all'offerta da 30 milioni di euro e a mettere sul piatto 35 milioni di euro. Basteranno per convincere il club di Rotterdam? L’operazione resta complessa, il conto alla rovescia è partito. Ma il Diavolo ci crede.

La priorità dei rossoneri è rinforzare l'attacco, mentre difficilmente arriverà un rinforzo anche in mezzo al campo. O almeno è questo è quello che ha fatto capire ieri Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker: "Se serve un centrocampista? Abbiamo grandi centrocampisti, siamo forti. Poi vediamo se si crea qualcosa e cosa riusciamo a fare".