CorSera - Mercato Milan: Silvano Vos dell'Ajax è l'ultima idea per il centrocampo

In questi ultimi giorni di mercato, il Milan vorrebbe provare a chiudere un altro colpo in mezzo al campo dove è già arrivato Youssouf Fofana. Prima, però, il Diavolo deve fare delle cessioni, come per esempio quelle di Yacine Adli, ormai fuori dai piani tecnici rossoneri, e Ismael Bennacer, che ha diversi estimatori in Arabia Saudita.

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach, ma in queste ore sarebbe spuntata una nuova idea che porta a Silvano Vos, centrocampista dell’Ajax classe 2005. Il Milan ha già chiesto informazioni sull'olandese che è in uscita dai Lancieri.