CorSera: "Messias va ko. Il Milan lo perde per un mese"

"Messias va k.o. Il Milan lo perde per un mese": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riporta che l'esterno brasiliano, che si è infortunato mercoledì in Champions League contro il Tottenham, ha riportato una lesione muscolare del bicipite femorale della coscia destra e sarà costretto a restare ai box per circa un mese. Lunedì contro la Salernitana, spazio ad Alexis Saelemaekers sulla fascia destra.