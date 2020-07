CorSera - Milan, allarme rosso in difesa: anche Kjaer non è al top, si decide solo questa mattina

E' emergenza difesa al Milan in vista del match contro l'Atalanta a San Siro: Stefano Pioli dovrà infatti sicuramente fare a meno di Theo Hernandez squalificato e di Romagnoli e Conti infortunati. A queste assenze vanno poi aggiunte anche quelle di Musacchio e Duarte, fuori ormai da diverse settimane. Come riporta il Corriere della Sera, anche Simon Kjaer non sta benissimo ed è in dubbio: una decisione sul danese verrà presa solo questa mattina.