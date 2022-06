CorSera - Milan, avviata da tempo la trattativa per il rinnovo di Maldini ma non c'è ancora un'intesa completa tra le parti

Dopo il signing tra RedBird ed Elliott e l'incontro tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale, in via Aldo Rossi è partita la trattativa per il rinnovo del direttore dell'area tecnica del Milan, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma finora non è stata ancora trovata un'intesa completa tra le parti. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.