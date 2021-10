CorSera - Milan, battere il Porto per tenere vivo il sogno qualificazione

Al Milan serve una vittoria contro il Porto per rimanere in corsa nel girone B di Champions. Come sottolinea il Corriere della Sera, per tenere vivo il sogno di qualificarsi agli ottavi di finale bisogna battere i portoghesi sia stasera che al ritorno a San Siro per poi provare a fare punti contro Atletico Madrid e Liverpool. Occorre un’impresa, già, ma lo si sapeva fin dal momento del sorteggio. Il Milan ci crede e fa bene: per arrendersi è presto.