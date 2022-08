CorSera - Milan, cresce l’ottimismo per Vranckx dal Wolfsburg: affare da 12-13 milioni tra prestito e riscatto

MilanNews.it

Il Milan oggi dovrebbe salutare Tiemouè Bakayoko (dovrebbe risolvere il suo contratto) e spera di accogliere presto Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg: come riferisce il Corriere della Sera, cresce l'ottimismo per il giovane belga che potrebbe sbarcare a Milanello per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro tra prestito e riscatto.