CorSera - Milan-De Ketelaere: il Bruges chiede non meno di 35-36 milioni e non si fa condizionare dalla volontà del giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Bruges per Charles De Ketelaere: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il club belga non chiede meno di 35-36 milioni di euro e inoltre non sembra farsi condizionare più di tanto dalla volontà del giocatore che da tempo spinge per trasferirsi in rossonero.