MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, servirà qualche giorno in più ad Ismael Bennacer per tornare a disposizione di Stefano Pioli: l'algerino, che è alle prese con un problema muscolare, difficilmente potrà rientrare in campo prima del match del 4 marzo in casa della Fiorentina.