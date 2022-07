CorSera - Milan, Dybala da sogno proibito a obiettivo: l'operazione è partita, i prossimi 10 giorni saranno decisivi

MilanNews.it

Paulo Dybala è passato da essere un sogno proibito a un obiettivo di mercato del Milan. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che è partita l'operazione del club di via Aldo Rossi: i rossoneri vogliono approfittare dello stallo dell'argentino con l'Inter e per questo i prossimi dieci giorni saranno decisivi. Chi sta vicino all'ex Juventus assicura che l’ipotesi di giocare nel Milan non gli spiace affatto. Andrà però trovata la quadra sullo stipendio di Dybala, il quale, se davvero vuole il Diavolo, dovrà dimostrarlo accettando un contratto non lontano a quello proposto dai nerazzurri prima della frenata, vale a dire 5 milioni di euro.