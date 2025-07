La Gazzetta in prima pagina: "Milan, motore al Max. Oggi Allegri sbarca a Milanello"

"Milan, motore al Max". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma su Max Allegri e sul suo ritorno a Milanello. Questa mattina il tecnico livornese sarà al centro sportivo rossonero, dove comincerà i primi lavori ad undici anni di distanza dall'ultima volta. Tutto in attesa del ritiro, che scatterà ufficialmente nella giornata di lunedì 7 luglio. Intanto il Milan ha già accolto Samuele Ricci, primo acquisto nel mercato estivo arrivato dal Torino per 23 milioni di euro più 2 di bonus.

Ecco il comunicato ufficiale con cui il club di via Aldo Rossi ha annunciato Samuele Ricci: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino FC. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci cresce nel Settore Giovanile dell'Empoli, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2019, e totalizza 91 presenze e 3 gol con i toscani. Nel gennaio 2022 passa al Torino, con cui colleziona 113 presenze e 4 reti. Ricci, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili italiane, nel giugno 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 10 presenze. Samuele Ricci indosserà la maglia rossonera numero 4".