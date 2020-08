Zlatan Ibrahimovic ha chiesto 7,5 milioni di euro netti per rinnovare per un'altra stagione con il Milan: questa richiesta, come spiega stamattina il Corriere della Sera, ha stupito parecchio i dirigenti milanisti, i quali non si aspettavano un atteggiamento diverso, soprattutto dopo la conferma di Pioli e il mancato arrivo di Rangnick.