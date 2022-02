CorSera - Milan, Ibra ancora out: Giroud guiderà l'attacco stasera contro la Lazio

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille e per questo stasera non sarà a disposizione di Stefano Pioli per i quarti di Coppa Italia contro la Lazio. A guidare l'attacco rossonero sarà quindi ancora una volta Olivier Giroud, reduce dalla doppietta decisiva nel derby contro l'Inter. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.