CorSera - Milan, Ibra ancora out: non ci sarà nemmeno nel derby di Coppa Italia, punta al Napoli

Zlatan Ibrahimovic salterà questa sera la sua quinta partita consecutiva: l'attaccante rossonero non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille e quindi non sarà a disposizione di Pioli per il match contro l'Udinese. Quasi impossibile un suo recupero anche per il derby di Coppa Italia di martedì, lo svedese punta alla super sfida del 6 marzo contro il Napoli. Lo riferisce il Corriere della Sera.