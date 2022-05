CorSera - Milan, Ibra non ha ancora comunicato il suo futuro: ogni decisione rimandata a fine stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic incontra praticamente ogni giorno Paolo Maldini e Frederic Massara a Milanello, ma per ora non ha comunicato ai due dirigenti rossoneri le sue intenzioni per il futuro. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ogni decisione è stata rimandata dallo svedese alla fine di questa stagione visto che il Milan è ancora in corsa per lo scudetto.