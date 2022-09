CorSera - Milan, Ibra tornerà in campo a gennaio: il suo obiettivo è giocare le gare secche di Champions

MilanNews.it

Come anticipato anche ieri da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra news), Zlatan Ibrahimovic ha finito i controlli e le terapie e quindi ora sarà fisso a Milanello per proseguire il programma di recupero. L'attaccante svedese tornerà in campo a gennaio: il suo obiettivo, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, è giocare le gare secche di Champions e per questo ha chiesto ai suoi compagni di centrare la qualificazione agli ottavi.