CorSera - Milan, ieri incontro con Ramadani: l'agente ha invano proposto uno scambio tra Rebic e Jovic della Fiorentina

Nella giornata di ieri, i dirigenti del Milan hanno avuto un incontro con Fali Ramadani, agente di Luka Romero, trequartista in uscita a zero dalla Lazio e in arrivo in rossonero, e anche di Ante Rebic, che ha le valige pronte ed ha estimatori in Turchia. Ramadani ha invano proposto anche uno scambio tra il croato e il centravanti Luka Jovic della Fiorentina. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.