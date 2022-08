CorSera: "Milan, in difesa piace Diallo o Tanganga. Nel mezzo proposto Frattesi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere della Sera fa questa mattina il punto sul mercato del Milan. Se il reparto offensivo anche con l’innesto di Origi, alternativa a Giroud, in attesa del rientro nel nuovo anno di Ibrahimovic, non ha bisogno di aggiustamenti, la difesa subirà modifiche. L’idea è l’inserimento di una pedina in prestito con diritto di riscatto (Diallo del Psg o Tanganga del Tottenham, ma finora manca l’intesa con entrambi i club per la formula). Certamente arriverà una pedina a centrocampo, dopo che è sfumato l’acquisto di Renato Sanches. L’agente di Frattesi ha proposto la mezzala del Sassuolo che fino a poco tempo fa sembrava destinata alla Roma, Il problema è che costa 25 milioni e il Diavolo non può permettersi esborsi del genere. Si studiano profili in prestito come Sarr del Tottenham o Onyedika del Midtjylland. Giovanissimi e di prospettiva.