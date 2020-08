CorSera - Milan, in settimana sbarcherà anche Brahim Diaz in prestito secco dal Real Madrid

Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e l'acquisto quasi definito di Sandro Tonali dal Brescia, il Milan è pronto a chiudere nei prossimi giorni un altro colpo: secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, in settimana sbarcherà anche Brahim Diaz in prestito secco dal Real Madrid. Per convincere il giovane trequartista spagnolo sono state molto importanti le chiamate di Theo Hernandez, suo ex compagno di squadra nei Blancos.