CorSera - Milan, Kalulu ha rifiutato la Juve. Lo convincerà l’Atalanta?

Nonostante l'accordo che era stato trovato tra Milan e Juventus sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, il futuro di Pierre Kalulu, a meno di clamorose sorprese, non sarà a Torino: come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, infatti, il difensore francese ha rifiutato il trasferimento al club bianconero.

Ma questo non significa che Kalulu resterà in rossonero: nelle scorse ore, in via Aldo Rossi è arrivata una manifestazione di interesse per l'ex Lione da parte dell'Atalanta che vorrebbe regalare il giocatore a Gasperini. Da capire se il progetto dei bergamaschi riuscirà o meno a convincere il francese a lasciare il Milan.