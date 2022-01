CorSera - Milan-Kulusevski: troppo alte le richieste della Juve. Discorso chiuso, ma potrebbe riaprirsi

Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, nelle scorse ore l'agente di Dejan Kulusevski, attaccante esterno in uscita dalla Juventus, ha chiamato il Milan per sondare la disponibilità di prendere il suo assistito. I rossoneri hanno aperto a questa ipotesi, ma purtroppo le richieste dei bianconeri sono troppo alte: 3 milioni di euro per il prestito e 40 milioni per il riscatto obbligatorio. Il discorso si è chiuso subito, ma non è escluso che possa riaprirsi nelle prossime ore.