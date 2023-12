CorSera - Milan, la difesa a tre ha funzionato. E può essere riutilizzata per due ragioni

Ieri pomeriggio a San Siro contro il Monza, Stefano Pioli ha schierato il suo Milan con la difesa a tre, una scelta dettata ovviamente dalla solita emergenza infortuni in difesa, ma che ha comunque dato risposte positive. E, come spiega stamattina il Corriere della Sera, può essere riutilizzata anche nelle prossime partite per due motivi.

Prima di tutto Simon Kjaer, rientrato ieri in campo dopo essere stato fuori per infortunio per diverse settimane, è meno solo in copertura con due giocatori al suo fianco e inoltre, con questo sistema di gioco, Theo Hernandez può fare ciò che meglio gli riesce, cioè il terzino di spinta.