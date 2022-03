CorSera - Milan, la parola d'ordine è profilo basso: lo scudetto come un’opportunità e non come un’ossessione

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, la parola d'ordine dentro allo spogliatoio del Milan continua ad essere profilo basso: il sogno scudetto è lì a portata di mano, ma deve essere visto come un’opportunità e non come un’ossessione. Il Diavolo non vuole guardare troppo avanti e pensare solo ad un match alla volta.