CorSera - Milan, la qualificazione agli ottavi di Champions vale 20 milioni. Soldi per il mercato di gennaio

vedi letture

Qualificazione agli ottavi di Champions o eliminazione per il Milan? Un dilemma con in ballo cifre importanti. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, in caso di passaggio del turno i rossoneri incasserebbero 20 milioni di euro. Una somma data da premi Uefa, incentivi degli sponsor, un sold out in più al botteghino, che permetterebbe di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli nel mercato di gennaio.

Fra i 75 mila di San Siro, sarà presente anche Gerry Cardinale: nel suo viaggio milanese, il numero uno di RedBird avrà modo di sistemare i dettagli dell’affare Ibrahimovic. In attesa di capire quale sarà il ruolo da affidare a Zlatan, stasera al Milan dovrà fare risultato senza contare sulla vicinanza dell'ex attaccante svedese per sperare ancora nella qualificazione.