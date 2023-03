CorSera - Milan, Leao chiede 7 milioni per il rinnovo: stasera è il momento giusto per dimostrare di valere tutti questi soldi

MilanNews.it

In casa rossonera continua a tenere banco sempre la questione del rinnovo di Rafael Leao che per ora non si sblocca. Per prolungare il suo attuale contratto in scadenza nel 2024, il portoghese chiede un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione: come spiega stamattina il Corriere della Sera, stasera contro il Tottenham, nel ritorno degli ottavi di Champios League, è il momento giusto per dimostrare di valere tutti questi soldi.