CorSera - Milan, lesione muscolare per Leao. Sarà una corsa contro il tempo: l'obiettivo è riaverlo per il B.Dortmund

Sabato pomeriggio contro il Lecce, Rafael Leao ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Non è un infortunio grave, ma dovrà comunque stare fermo per due o tre settimane. A Milanello, come riporta stamattina il Corriere della Sera, sarà una corsa contro il tempo per riaverlo a disposizione per il match decisivo di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma a San Siro il prossimo 28 novembre. Non sarà semplice, ma qualche chance c'è.