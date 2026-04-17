Non si scappa da Rafa e Chris, la Gazzetta: "Tocca ancora a loro"

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L'attacco del Milan latita, letteralmente. L'ultimo dei cinque attaccanti in rosa ad aver segnato è stato Rafael Leao ma da quel giorno, 1° marzo a Cremona, è passato un mese e mezzo. Il digiuno degli attaccanti rossoneri è qualcosa che andrebbe davvero studiato: Christian Pulisic, altra stella della squadra che è stato così performativo nella prima metà di stagione, non segna dallo scorso 28 dicembre. Anche per gli altri tre, Nkunku, Fullkrug e Gimenez, la rete è soltanto un ricordo sbiadito.

Max Allegri, in vista della trasferta al Bentegodi di domenica alle 15 contro l'Hellas Verona, tornerà verosimilmente al 3-5-2 e farà affidamento ancora una volta sui due suoi attaccanti più chiacchierati. Il portoghese e l'americano. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che titola così: "La coppia ci riprova. Leao e Pulisic, tocca ancora a loro. Con il Verona per uscire dall'incubo". Da giocatori più pagati della rosa devono prendersi la squadra sulle spalle una volta per tutte. Il sottotitolo recita: "Le due stelle comporranno l'attacco rossonero: la missione è interrompere il digiuno di gol"