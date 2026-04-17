Il Diavolo crede in Max, la Gazzetta: "I rossoneri non temono Nazionale o altri club"

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Nelle ultime settimane, più o meno da quando la Nazionale ha fallito la qualificazione al Mondiale per la terza edizione consecutiva, si è parlato un po' troppo del futuro di Massimiliano Allegri. Prima solo in ottica possibile incarico come CT azzurro, poi, con i risultati che sono mancati anche sulla panchina rossonera nelle ultime due giornate, più come discorso generale. A oggi Max rimane il tecnico milanista, ha intenzione di rimanere e il club ha tutto l'interesse di trattenerlo: anche se è chiaro che servirà ascoltare di più il mister, specie in sede di mercato.

Questo è proprio il tema generale che viene affrontato questa mattina dai colleghi della Gazzetta dello Sport nella loro edizione cartacea. Scrive la rosea sull'allenatore milanista questa mattina: "Il Diavolo veste Allegri". E ancora: "Sempre più manager e tre acquisti di livello. Così il Milan vuole tenersi Max". Un discorso che poi viene ampliato e ulteriormente tratteggiato anche nel sottotitolo del pezzo: "I rossoneri non temono che la Nazionale o altri club possano tentare il tecnico: in ogni caso proveranno a soddisfarlo in tutto".