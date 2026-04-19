Allegri traccia la strada per il Milan, Tuttosport: "Devi essere ambizioso"

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Nella conferenza stampa della vigilia di Hellas Verona-Milan non si è parlato tanto della partita che oggi si gioca alle 15 al Betegodi ma piuttosto si è messo sul tavolo il futuro del Milan, a partire da quello del tecnico Massimiliano Allegri che rimane incerto tra le voci della panchina della Nazionale e quelli di poca sintonia con il club nei suoi vertici dirigenziali. Lo stesso allenatore rossonero ha voluto gettare acqua sul fuoco, mettendo come priorità la qualificazione in Champions League e posticipando tutto il resto.

Ciononostante Allegri ha comunque parlato delle prospettive di crescita del Milan. Tanto che questa mattina Tuttosport parafrasa le dichiarazioni di Max e titola così: "Milan, devi essere ambizioso". Nell'occhiello viene specificato che il tecnico ha sottolineato che il futuro della squadra verrà stabilito solamente dopo la conquista dell'Europa che conta. Nel sottotitolo invece una citazione diretta, sempre sul tema: "I cambiamenti non fanno parte del mio dna. Prima la Champions, poi i programmi".