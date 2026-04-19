Allegri parla chiaro, il CorSport titola: "Obiettivo Europa"

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Milan impegnato questo pomeriggio alle 15 allo stadio "Marcantonio Bentegodi" dove incontrerà l'Hellas Verona ultimo in classifica per cercare di rimettersi in carreggiata dopo due sconfitte consecutive, di cui 3 nelle ultime 4, di cui 4 nelle ultime sette. Insomma il Diavolo vuole lasciarsi alle spalle questo periodo buio della stagione e avvicinare il più possibile l'obiettivo Champions League. Una mano è arrivata da Como, Roma e Napoli: con una vittoria, i rossoneri metterebbero una discreta distanza tra sè e il quinto posto.

Questo Allegri lo sa molto bene e per questo ieri ha insistito moltissimo sul concetto di raggiungere il paletto prefissato a inizio stagione. Ed è su questo che il Corriere dello Sport questa mattina si concentra per parlare di questo filotto da ultime sei gare che comincia oggi: "Allegri obiettivo Europa". Nell'occhiello si legge: "Il tecnico si concentra solo sul traguardo da raggiungere". Poi viene riportata qualche dichiarazione dell'allenatore rossonero: "Ora la Champions, poi verrà il futuro. Io non sono un allenatore che cambia spesso". La sensazione è che però anche ciò che sarà del tecnico livornese è legato alla qualificazione all'Europa che conta o meno.