Milan e Juve, occasione ghiotta: le prime pagine dei principali giornali sportivi

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Milan e Juventus si affronteranno esattamente tra una settimana, domenica sera alle 20.45 a San Siro. Una gara che potrebbe essere decisiva per la qualificazione in Champions League. Ma già oggi, entrambe le squadre, visti i risultati delle dirette concorrenti nelle scorse ore, potrebbero fare un passo avanti decisivo. Il Como ha perso, la Roma ha pareggiato e anche il Napoli è stato sconfitto. Il Diavolo sarà di scena oggi al Bentegodi contro l'Hellas Verona alle ore 15, un'occasione davvero ghiotta per la formazione milanista. Il tema gara è stato affrontato in modo vario sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport mette l'accento proprio sull'opportunità che oggi avranno sia il Milan che la Juventus, titolando nel taglio alto della prima pagina: "Milan e Juve, l'ora Champions. Grande occasione a Verona e col Bologna". Nel sottotitolo, sul Diavolo, viene citato Allegri che in conferenza stampa ha parlato del suo futuro: "Non è nel mio Dna cambiare spesso". Anche Tuttosport cita direttamente il tecnico rossonero, in taglio basso: "Leao? I fischi sono serviti". Sul Corriere dello Sport rossoneri citati solamente nel sottotitolo del taglio alto: "Il Milan a Verona per agganciare Conte". Il QS in taglio alto titola così: "Trappola Verona, vietato sbagliare. Max pensa solo all'euro pass"