Lewa si avvicina alla Serie A, Gazzetta: "Agente in Italia, vedrà Milan e Juve"

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Robert Lewandowski sarà uno dei nomi più caldi dell'inizio estate. Il centravanti polacco, che non parteciperà al Mondiale con la sua Polonia eliminata agli spareggi, verosimilmente deciderà subito il suo futuro. Al termine della stagione scade il contratto con il Barcellona e non ci sono segnali di un rinnovo contrattuale imminente che anzi appare ormai impossibile da ottenere. Il giocatore ha ancora la volontà di esprimersi ad alti livelli e gli interessamenti maggiori sono arrivati dall'Italia, tra Milan e Juventus.

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta delle novità significative in merito, riferendo che l'agente del giocatore sarà presto in Italia. La rosea titola proprio così: "Lewandowski si muove, l'agente arriva in Italia. Vedrà il Milan e la Juve". Proprio nella settimana che si culminerà con la sfida tra rossoneri e bianconeri, il procuratore del polacco arriverà a Milano e avrà un'agenda molto fitta: l'obiettivo è approfondire interesse e ambizioni delle due squadre italiane che più si sono dimostrate interessate al campione polacco.