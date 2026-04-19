I fischi non abbattono Rafa e non fanno desistere Max. Tuttosport: "Riecco Leao"

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Otto giorni fa Rafael Leao abbandonava il prato di San Siro, sostituito a gara ormai compromessa contro l'Udinese, tra i fischi del suo pubblico. Un gesto che ha colpito molto dal momento che una contestazione di tale portata negli anni, per il portoghese che certo non è mai stato esente da critiche e malumori, non si era mai sentita. Nella gara di oggi contro l'Hellas Verona, in programma alle ore 15 al "Bentegodi", anche il numero 10 milanista si gioca un pezzo del suo futuro.

Allegri non sembra volersi far condizionare e continua a credere in Rafa: per questo oggi nel ritorno al 3-5-2 ci sarà ancora il portoghese titolare insieme a Pulisic. Allo stesso tempo il giocatore in settimana ha lavorato duramente a Milanello mantenendo uno stile comunicativo sobrio anche sui social. Tuttosport questa mattina titola: "Riecco Leao dopo i fischi. Allegri: gli sono serviti". Nell'occhiello del pezzo viene riportato: "Titolare al Bentegodi. Nessun post su Instagram e pochissime stories pubblicate: ha cambiato atteggiamento". Leao, tra l'altro, è uno dei cinque diffidati che rischiano di saltare la Juventus: con lui anche Modric, Saelemaekers, Athekame e Fofana.