Baluardo croato, il CorSport oggi titola: "Il Milan appeso a Modric"

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Luka Modric si sta avvicinando sempre più ai 3000 minuti in stagione. Questo vuol dire diverse cose: è sempre più vicino al minutaggio raggiunto l'anno scorso con il Real Madrid, è un giocatore ancora in piena salute e che può fare la differenza, Allegri si fida ciecamente della sua classe oltre che della sua leadership in mezzo al campo. Ed è proprio questo ultimo punto che dovrà emergere oggi a Verona quando il Diavolo sfiderà l'Hellas in occasione della 33^ giornata di Serie A.

Il Corriere dello Sport questa mattina dedica un pezzo al campione croato, un vero e proprio baluardo del Diavolo in questo momento della stagione che è in salita. Il titolo del pezzo è da leggere proprio in questo senso e recita così: "Il Milan appeso a Modric". Nell'occhiello si legge: "Max non ci rinuncia mai: tutto passa dai suoi piedi". E poi ancora nel sottotitolo si rincara la dose: "Pass Champions e Mondiale prima di decidere cosa fare: il croato è la garanzia rossonera".