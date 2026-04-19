Il Giornale: "Occasione d'oro. Ora il Milan deve ripartire"

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Il Milan oggi ha veramente l'occasione di fare un balzo importante in chiave Champions League, nonostante i risultati obiettivamente deludenti dell'ultimo mese e mezzo e nonostante manchino, con questa, sei partite al termine della stagione. A dare l'assist ai rossoneri ci hanno pensato la sconfitta del Como soprattutto ma anche il pareggio della Roma e la sconfitta del Napoli: con tre punti oggi a Verona i rossoneri potrebbero davvero rimettersi a distanza di sicurezza il quinto posto e addirittura puntare nuovamente al secondo.

È quello che pensa Il Giornale che stamattina ne parla nelle sue pagine dedicate allo sport e che inserisce nel discorso anche la Juventus che vive una situazione simile, ma con tre punti in meno. Il titolo recita: "Occasione d'oro". Poi lato rossonero si legge: "Ora il Milan deve ripartire, tornano i titolarissimi". Nell'occhiello viene scritto: "Oggi la 'Fatal Verona', da ritrovare i gol di Leao e Pulisic". Infine vengono riportate le citazioni dirette di Max Allegri pronunciate ieri in conferenza: "Il posto Champions può arrivare anche all'ultimo. Cambi? Non nel mio dna".