Verso Hellas Verona-Milan: Gabbia e Tomori tornano dal 1' in difesa

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Domenica contro l'Hellas Verona, una gara che il Milan deve vincere a tutti i costi, Massimiliano Allegri torna al passato: il 4-3-3 che ha fallito contro l'Udinese lascerà infatti spazio al "vecchio" 3-5-2, cioè il modulo che al momento dà più garanzie di equilibrio, compattezza e solidità. Rispetto all'ultima partita contro i friulani, ci saranno poi anche delle novità negli interpreti in campo: in difesa, per esempio, ci sarà sicuramente il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori, così come ci sono buone chance di vedere Matteo Gabbia dall'inizio dopo quasi due mesi di stop. Ci sarà un cambio anche in mezzo al campo dove Youssouf Fofana prenderà il posto di Samuele Ricci. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30

Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00

Napoli-Lazio 18.00

Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30

Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN

Pisa-Genoa 18.00

Juventus-Bologna 20.45

LUNEDÌ' 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45