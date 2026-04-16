Tuttosport: "Così Allegri disegna il Milan del futuro. Ha già incontrato tre volte Furlani e Tare"

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L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Così Allegri disegna il Milan del futuro. Ha già incontrato tre volte Furlani e Tare". Nonostante le voci su un suo possibile addio al termine di questa stagione per andare sulla panchina dell'Italia, Massimiliano Allegri ha già iniziato a programma il mercato estivo con il Diavolo, tanto da aver già avuto tra incontri con l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare. Con i fatti l'allenatore livornese sta dimostrando che la sua intenzione è quella di proseguire il suo lavoro a Milanello. Solo la mancata qualificazione in Champions League potrebbe cambiare tutto.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Fiorentina 35 (32)

16. Cagliari 32 (32)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)