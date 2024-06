CorSera - Milan-Lukaku: operazione molto complessa per diversi motivi

Viste le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee, con il suo agente che per ora non abbassa le sue pretese (chieste 15 milioni di euro di commissioni), il Milan sta sondando anche altre piste alternative per l'attacco. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, una di questa porta a Romelu Lukaku, centravanti tornato al Chelsea dopo l'annata in prestito alla Roma.

Si tratta però di un operazione molto complessa che stanno provando ad imbastire alcuni intermediari. I motivi sono diversi: ha 31 anni, costa 37 milioni di sterline, vanta un pessimo trascorso con Zlatan Ibrahimovic e inoltre non è un mistero che Antonio Conte lo aspetta al Napoli.