CorSera - Milan, Mario Mandzukic non verrà confermato

Mario Mandzukic è arrivato a gennaio al Milan con un contratto di sei mesi. Il croato, purtroppo, ha avuto alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di scendere in campo con continuità e per questo il club di via Aldo Rossi ha già deciso che in estate non gli offrirà un nuovo contratto. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.