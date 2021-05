CorSera: "Milan, missione Cina: una sede a Shanghai e nuove scuole calcio. Mercato: idea Giroud"

"Milan, missione Cina: una sede a Shanghai e nuove scuole calcio. Mercato: idea Giroud": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che ieri il club rossonero ha annunciato di aver aperto una nuova sede a Shanghai e nuove scuole calcio a Shenzhen. In vista del mercato estivo del Diavolo, intanto, è spuntato un nuovo nome per l'attacco, vale a dire Olivier Giroud che non rinnoverà con il Chelsea e quindi in estate si potrà muovere a parametro zero.