© foto di PhotoViews

Nonostante in molti lo diano già al PSG, per il Milan non è ancora tramontata del tutto la pista che porta a Renato Sanches, centrocampista del Lille che i rossoneri seguono ormai da mesi. La concorrenza dei francesi è molto forte, ma, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, la trattativa non è ancora chiusa.