CorSera - Milan, obiettivo De Ketelaere per fare il salto di qualità sulla trequarti: costa 40 milioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche dopo il cambio di proprietà, con il club rossonero vicino a passare nelle mani di RedBird, le linee guida sul mercato resteranno simili a quelle degli ultimi anni con Elliott, vale a dire si continuerà puntare su giocatori giovani e talentuosi da valorizzare. Uno di questi, come riporta stamattina il Corriere della Sera, è Charles De Ketelaere, 21enne del Bruges, che viene visto in via Aldo Rossi come il prospetto giusto per far fare il salto di qualità alla trequarti milanista. Il belga costa 40 milioni di euro.