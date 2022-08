MilanNews.it

Come riporta il Corriere dello Sera, dopo l'infortunio di Krunic - rischia un mese di stop - e con il buco lasciato da Kessie, i rossoneri sono a caccia di un centrocampista: Onyedika è ormai sfumato, mentre in pole ora c'è Onana del Bordeaux, che il Milan vorrebbe prenderlo in prestito, oppure a titolo definitivo ma sotto i 5 milioni.