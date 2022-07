CorSera - Milan, per arrivare a De Ketelaere serve un rilancio: il Bruges chiede almeno 30 milioni come base fissa

MilanNews.it

Come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, non basta l'ultima offerta del Milan al Bruges da 28 milioni di euro più tre di bonus per arrivare a Charles De Ketelaere: i rossoneri dovranno quindi fare un rilancio perchè il club belga chiede almeno 30 milioni di parte fissa, oltre ai bonus per avvicinarsi alla proposta del Leeds che ha messo sul piatto 37 milioni. Il Diavolo ha il gradimento del giocatore, ma il tempo inizia a stringere.