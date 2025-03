CorSera: "Milan, piani sul futuro. Ma Conceicao piccona il presente"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Milan, piani sul futuro. Ma Conceicao piccona il presente". Nelle scorse ore, l'ad Giorgio Furlani è volato a New York per parlare con Gerry Cardinale e altri interlocutori all’interno di RedBird per pianificare le linee guida del futuro. I temi che verranno affrontato in questa serie di incontri sono diversi: il nuovo direttore sportivo, l’allenatore su cui costruire il nuovo ciclo, il budget a disposizione per il mercato estivo, la cessione di uno o più big, il dossier relativo allo stadio.

Ieri è invece scoppiato il giallo legato al malumore di Sergio Conceicao: persone vicine al tecnico rossonero hanno messo in giro voci secondo cui il portoghese sarebbe insoddisfatto di diverse cose, in particolare di aver ricevuto poco supporto dalla società e dalla proprietà. L'allenatore milanista ha voluto però smentire tutto e in serata è arrivata anche una sorta di retromarcia di colui che ha messo in giro certe indiscrezioni.