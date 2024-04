CorSera - Milan, Pioli a rischio. Si pensa al possibile successore: più De Zerbi o Conceiçao che Conte

Anche il Corriere della Sera si concentra sul futuro di Stefano Pioli. La sua avventura sulla panchina del Milan sembra ai titoli di coda. Una decisione verrà presa solo a fine stagione, ma da giovedì le sue chance di conferma sono drasticamente calate. Lunedì c’è il derby-verità che in caso di sconfitta potrebbe consegnare lo scudetto all’Inter: modo peggiore per arrivarci non c’era. Futuro? La verità è che a oggi non è ancora stato individuato un nome, si legge sul quotidiano.

Ma il profilo è molto chiaro: giovane, innovatore, compatibile col progetto tecnico, il De Rossi del Milan. Non uno come Conte, per intenderci. Klopp sarebbe un sogno ma irrealistico. Piuttosto, un De Zerbi. Anche se nel caso del bresciano ci sarebbe da pagare al Brighton una clausola da 15 milioni: non un dettaglio. Un altro nome interessante è quello di Conceiçao, mentre su Lopetegui c’è stato un raffreddamento.