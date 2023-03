CorSera - Milan, Pioli gode della stima della proprietà ma la Champions 23/24 è un obiettivo da non fallire

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, Stefano Pioli, nonostante gli ultimi risultati negativi, gode della stima della proprietà rossonera, ma nei prossimi due mesi si gioca moltissimo come tutti, compreso Paolo Maldini. Qualificarsi alla Champions League 2023-2024 è un obiettivo che il Milan non può assolutamente fallire.