CorSera - Pioli in panchina e Rangnick in dirigenza? Se ne parla, ma per l'ipotesi non convince il management

L'ottimo lavoro di Stefano Pioli è sotto gli occhi di tutti e per questo qualcuno parla della sua possibile permanenza sulla panchina rossonera anche con l'arrivo, ormai certo, di Ralf Rangnick, il quale farebbe "solo" il responsabile dell'area tecnica del Milan. Secondo il Corriere della Sera, però, questa ipotesi non convince per ora più di tanto il management rossonero.